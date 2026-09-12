Операта "Цар Калоян" оживя на брега на древния Севтополис
Тя е и първата българска опера, която освен в България е поставяна многократно и в чужбина
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Тя е и първата българска опера, която освен в България е поставяна многократно и в чужбина
Всеки клиент може да закупи само една
Пороен дъжд наводни къщи
Цар Калоян поема от тук по пътя към величието
Гледаме величествения спектакъл на 24 май от 20 часа по БНТ 2
Ще се обновят 4 улици в общинския център и 7 в село Езерче
ДПС остава с един общински съветник по-малко в Цар Калоян, след като Ариф Арифов е напуснал групата на общинските съветници на ДПС и е станал независи...
Голан Рамраз, сценаристът на филма за "Цар Калоян", който киностудиото "Ню Бояна" ще продуцира, иска да доведе Леонардо ди Каприо у нас. Холивудският...
Дарина Павлова помага за лента, посветена на цар Борис III Мегапродукцията е на "Ню Бояна филмс", разкри главният изпълнителен директор на Киноцентър...
Двата местни парламента ще се съберат на първо заседание във вторник Два общински съвета в Разградска област ще се съберат за първото си заседание 4...
Проект за интегрирани социални услуги стартира в община Цар Калоян. 100 жители на кметството, които имат нужда от здравно и социално обслужване ще пол...
Откритата част от дестилатор показва, че твърдият алкохол е познат у нас още от ХIII век Арабски алхимици научили воините в "Лютица" да варят ракия...
Русенският митрополит Наум дойде на протеста и обеща проверка на делата на божия служител Богомолци от Цар Калоян се вдигнаха на бунт срещу местния...
Полиция е задържала мъж, за който се предполага, че е извършил убийството на 32-годишен мъж в Цар Калоян вчера. Това съобщиха от пресцентъра на МВР....
Мъж е заклал своя съсед в Цар Калоян. Инцидентът е станал на 19 декември, сигнал за случилото се е подаден около 17, 20 часа. Двамата съседи се скара...
Разград. Разградската община Цар Калоян остана без кмет, след като общинските съветници не можаха да изберат временно изпълняващ длъжността градоначал...
Разград. Хората в Мизия трябва да имат кураж, търпение и надежда. Ние, които сме преживели също опустошително наводнение, ги разбираме най-добре. О...
Разград. 7 години от наводнението в Цар Калоян отбелязват днес /сряда/ в лудогорскотко градче. Опостушителният потоп, който през 2007 година взе жив...
Разград. Река Хлебаровска, която през 2007 година преля и удави Цар Калоян, отново е заплаха за лудогорското градче. Коритото, проектирано с дълбочин...
Разград. Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания откриха в Цар Калоян. В обновената и реиновирана сграда на изоставено учил...