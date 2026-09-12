Всичко за Цар Калоян

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Твърдините на Ивайловград

Твърдините на Ивайловград

Откритата част от дестилатор показва, че твърдият алкохол е познат у нас още от ХIII век Арабски алхимици научили воините в "Лютица" да варят ракия...

02 август | 19:30
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Цар Калоян остана без кмет

Цар Калоян остана без кмет

Разград. Разградската община Цар Калоян остана без кмет, след като общинските съветници не можаха да изберат временно изпълняващ длъжността градоначал...

27 октомври | 16:53
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