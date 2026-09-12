Почитаме Лекаря на душата. Черпят най-чудните имена
В българската народна традиция 27 юли е ден на лечителите, билкарите и всички, които помагат на хората
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В българската народна традиция 27 юли е ден на лечителите, билкарите и всички, които помагат на хората
олните посещават църкви с лековити води, помолват се за изцеление на светицата и оставят парцалче от дрехата си, за да остане там и болестта им
Според тях единственото условие е да вярваш и да се обръщаш искреност
Празникът е единственият, който събира заедно християни и мюсюлмани
Стаята, в която била святата частица от десницата му, се изпълнила с благоухания
Хората търсели изцеление при дъб, израснал на мястото, където съсекли мъченика
Да преодолеем кризите заедно, каза Антониу Гутериш
Твърди, че благодарение на лечебното място се е излекувала
Чудотворната икона на "Богородица със седемте стрели" е донесена у нас от пазителят й Сергей Фомин. Фото : Оля Ал-Ахмед
Митрополит Серафим води службата на храмовия празник Благоевград. „Няма къде игла да падне, пълно е с народ от цялата страна, стотици са, всички идва...
Къпят деца в "Дамбалъ", за да преборят заекването Къпане във вода около култови места, провиране през отвори на скали и под оголени корени на дървета...