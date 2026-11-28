На днешния ден църквата отдава почит на шестнадесет християнски мъченици, останали верни на Христовата вяра въпреки жестоките изпитания и преследванията.

Светите 15 Тивериополски мъченици намерили гибелта си по време на гоненията, предприети от император Юлиан Отстъпник (361–363 г.).

Това били епископите Тимотей и Теодор (участник в Първия вселенски събор в Никея през 325 г.), свещениците Петър, Йоан, Сергий, Теодор и Никифор, дяконите Василий и Тома, както и монасите Йеротей, Даниил, Харитон, Сократ, Комасий и Евсевий.

Всички те принадлежали към църквата в Тивериопол (днешния град Струмица в Република Северна Македония) и станали жертва на опитите на императора да възстанови езическата религия. Никой от тях не склонил да се отрече от вярата си.

След мъченическата им кончина през 362 г. местните християни ги погребали в каменни саркофази, върху които били изписани имената им.

По-късно град Тивериопол бил разрушен, а гробовете на мъчениците потънали в забрава, макар паметта за подвига им да се съхранила.

След покръстването на България, по нареждане на свети княз Борис и впоследствие на цар Симеон, мощите били открити и пренесени в новопостроен храм край река Брегалница. През османското владичество следите им отново се загубили. В Струмица обаче останал жив споменът за Христовите мъченици, които и до днес се почитат на мястото на тяхната гибел.

Свети мъченик Христо Българин

Христо бил българин от албанските земи, както отбелязва гръцкият му житиеписец. Работел като градинар в Цариград.

След спор с турчин на пазара бил наклеветен, че е обещал да смени вярата си, и бил изправен пред съда. Христо категорично отрекъл да е давал подобно обещание, но се намерили лъжесвидетели и той бил хвърлен в затвора.

След множество изтезания бил осъден на смърт като мним вероотстъпник.

Преди гибелта си мъченикът дал на друг затворник – гърка Кесарий Дапонте, който впоследствие записал житието му – точило, което носел в пояса си. Помолил го да го остави в някоя църква, за да се молят за него.

Христо Българин бил обезглавен на 28 ноември 1748 г.

Поверия и забрани на 28 ноември

Според народните поверия денят е подходящ за вслушване в съветите на възрастните хора, чийто житейски опит може да помогне при разрешаването на трудни въпроси.

За добра поличба се смята появата на сойка или песента ѝ. Вярва се също, че съкровено желание, отправено на този ден, може да се сбъдне.

Народните вярвания свързват времето на 28 ноември и с предстоящата зима:

Снеговалежът предвещава снежни и студени зимни месеци.

Мъглата и поледицата вещаят продължителна и сурова зима.

Ясното и звездно небе се приема като знак за сухо и студено време.

Според поверията на този ден не е добре да се дават пари или вещи назаем, но не бива да се отказва помощ на човек в нужда.

Празникът попада в периода на Рождественските пости, затова православните християни спазват и съответните хранителни ограничения.