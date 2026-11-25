На 25 ноември Православната църква почита паметта на трима светци - свети Климент, архиепископ Охридски, свети Климент, папа Римски, и свети Петър, епископ Александрийски. Денят е особено значим за българите заради делото на Климент Охридски - един от най-големите книжовници и просветители в нашата история, ученик на светите братя Кирил и Методий и човекът, подготвил хиляди духовници и учители.

В народната традиция датата е свързана с поверия за дома, благополучието и настъпващата зима. Според стари вярвания има неща, които не бива да се правят на този ден, за да не напусне късметът семейството.

Св. Климент Охридски - учителят, който създаде школа за хиляди българи

Най-ярката фигура сред светците, почитани на 25 ноември, е свети Климент Охридски. Той е сред най-значимите духовни водачи на Първото българско царство и един от най-близките ученици на светите братя Кирил и Методий.

Предполага се, че е роден в Солун или неговите околности. Още млад се присъединява към просветителската мисия на Кирил и Методий и ги придружава по пътя им към Великоморавия и Рим. След смъртта на Методий през 885 г. учениците му са прогонени от Моравия. Климент, заедно с Наум и Ангеларий, намира спасение в България.

Княз Борис-Михаил посреща радушно книжовниците, защото разбира колко важно е новопокръстената държава да има духовници, които проповядват на разбираем за народа език. Климент е изпратен в областта Кутмичевица, в югозападните предели на българската държава, където започва огромна просветителска дейност.

Той не просто проповядва християнството. Създава школа, обучава деца и младежи, подготвя свещеници, превежда богослужебни книги и съставя поучителни произведения. Според църковното предание броят на учениците му достига 3500, като значителна част от тях са подготвени за духовно служение.

През 893 г. Климент е ръкоположен за епископ Велишки. Така той става един от първите висши духовници, които проповядват на български език. С неговото дело се свързва утвърждаването на книжовната и християнската традиция в югозападните български земи.

Климент е сред първите славянски писатели. Той продължава преводаческото дело на Кирил и Методий, но оставя и свои произведения - проповеди, поучения и църковни слова. В по-късната традиция името му се свързва и с развитието на кирилицата.

След десетилетия неуморна работа светецът умира на 27 юли 916 г. в Охрид. Погребан е в основания от него манастир "Св. Пантелеймон". Българската православна църква почита паметта му на 25 ноември, а на 27 юли го възпоменава заедно със светите Седмочисленици.

Св. Климент Римски - мъченикът с котва на шията

Другият светец, почитан на този ден, е свети Климент, папа Римски. Според църковното предание той произхождал от знатен римски род и бил ученик и съратник на апостолите Петър и Павел.

Климент посвещава живота си на разпространението на християнската вяра и става един от ранните ръководители на Римската църква. Оставя след себе си и важно послание до коринтяните, в което призовава към единство, смирение и мир между християните.

Заради отказа си да се поклони на езическите богове и да принесе жертва на идолите той е изпратен на заточение в Херсон, на Кримския полуостров. Там продължава да проповядва Христовото учение и да укрепва вярата на преследваните християни.

Според преданието мъченическата му смърт е изключително жестока. Властите привързват котва на шията му и го хвърлят в Черно море. Така светецът приема смъртта си, без да се отрече от вярата.

Векове по-късно светите братя Кирил и Методий откриват мощите му в Херсон. Според църковното предание те ги изваждат от морето и отнасят част от тях в Рим. Пристигането им в града през 867 г. е свързано и с представянето на славянски богослужебни книги.

Мощите на светеца се пазят в базиликата "Сан Клементе" в Рим, изградена върху основите на древен християнски храм. Там е погребан и свети Кирил, един от създателите на славянската писменост. Частица от мощите на свети Климент Римски е дарена на България през 2020 г. и се съхранява в столичната базилика "Света София".

Св. Петър Александрийски - защитникът на православната вяра

На 25 ноември Църквата почита и свети Петър, епископ Александрийски. Той е един от големите богослови на ранното християнство и твърд защитник на православното учение.

Ръководи Александрийската църква в тежък период на гонения срещу християните. Известен е със своята мъдрост, духовна твърдост и задълбочени богословски познания.

Петър Александрийски се противопоставя на заблужденията в християнското учение и защитава вярата в божествената природа на Христос. Неговите богословски трудове оказват влияние върху църковната традиция, а съчинението му "Правилата" е високо ценено от Църквата.

По заповед на император Максимиан е арестуван и осъден на смърт през 311 г. Приема мъченическия венец, оставайки верен на убежденията си до последния миг.

Какви традиции се спазват на Климентовден

25 ноември е ден за почит към духовното просвещение, вярата и знанието. В храмовете се отслужват празнични богослужения, а вярващите отправят молитви към светците за здраве, закрила и духовна сила.

В София особено място заема храмът "Св. Седмочисленици", където се пази ковчеже с мощи на свети Климент Охридски. Там на празника традиционно се събират хора, които отдават почит на големия български просветител.

Денят е свързан и с отданието на Въведение Богородично - заключителното честване на празника, отбелязан на 21 ноември. Той напомня за въвеждането на малката Мария в Йерусалимския храм от нейните родители Йоаким и Анна.

През 2026 г. 25 ноември се пада в сряда и е част от Рождественския пост. Вярващите спазват постния режим за деня, като се въздържат от месо, млечни продукти и яйца. За храната се следват църковните правила за пост в сряда.

Какво не бива да се прави според народните поверия

В народните вярвания около Климентовден има няколко любопитни забрани. Те не са църковни канони, а част от старите представи за предпазване на дома и семейството от нещастие.

Според едно поверие на този ден не бива да се оставят отворени вратите и портите. Хората вярвали, че така могат да допуснат злото в дома си. Съществувало и предание, че нечистите сили търсят място, където да се скрият през зимата, затова входовете трябва да бъдат добре затворени.

Друго вярване повелява да не се дават и вземат пари назаем. Смятало се, че така човек може да изпрати късмета и благополучието си заедно с дадените пари.

В някои краища на страната се избягвали тежките и мръсни домакински дейности. Според поверието те можели да донесат неприятности и несполуки на семейството.

Какво предсказва времето на 25 ноември

Народната метеорология също пази интересни вярвания за този ден. Предците ни наблюдавали времето, за да предвидят каква ще бъде зимата.

Ако 25 ноември е ясен и слънчев, се очаквала студена и суха зима. Топлото и облачно време се приемало като знак за по-мека зима.

Сланата на Климентовден според поверията можела да се задържи още 40 дни. Ако паднел първият сняг, това се тълкувало като предвестник на снежна зима. Силният вятър пък вещаел виелици през декември.

Това са фолклорни представи, предавани от поколение на поколение, а не сигурни прогнози за времето.

Кой празнува имен ден на 25 ноември

На 25 ноември имен ден празнуват Климент, Клементина и Климентина, както и хората с производни на тези имена.

Името Климент има латински произход и означава "милостив", "кротък" и "снизходителен". То носи символиката на добротата, смирението и състраданието.

Честит имен ден на всички именици! Нека носят имената си със здраве, мъдрост и доброта, а светците да бъдат техни закрилници!