Българската православна църква се прощава днес с Ловчанския митрополит Гавриил. Неговото опело ще бъде отслужено лично от българския патриарх Даниил в съслужение с архиереи от Светия синод и епископи на Българската православна църква.

Стотици миряни вече се поклониха пред паметта на духовника, посветил повече от четвърт век на Ловчанската епархия. Последният му земен път ще завърши в двора на храма "Св. Троица" в Ловеч.

Патриархът оглавява опелото в 11 часа

Траурните богослужения започват в 9 часа със света литургия в храма "Св. св. Кирил и Методий". Тя ще бъде отслужена от Врачанския митрополит Григорий, когото Светият синод определи за наместник на овдовялата Ловчанска епархия на извънредно заседание в понеделник.

В 11 часа ще започне опелото, оглавено от Негово светейшество българския патриарх Даниил. За последна молитва и поклонение ще се съберат духовници и вярващи, дошли да изпратят своя архипастир.

След богослужението траурното шествие ще премине по улиците на Ловеч от храма "Св. св. Кирил и Методий" до църквата "Св. Троица". Това е място с особено значение за историята на Ловчанската епархия, в чийто двор митрополит Гавриил ще бъде положен за вечен покой.

Най-скъпото в живота му било да служи света литургия

Стотици хора се поклониха още в понеделник вечерта пред паметта на дядо Гавриил. В продължение на повече от 25 години той беше духовен пастир на Ловчанската епархия и свърза живота и служението си с града.

В едно от последните си интервюта за Българското национално радио митрополитът споделя с особена искреност какво е най-ценно за него.

"Обичам много да служа. За мене най-скъпото нещо в моя живот е, че имам възможност да служа света литургия", казва дядо Гавриил.

Именно в Ловеч, където премина по-голямата част от архиерейското му служение, ще бъде и неговото последно земно пристанище.