Изпратиха Георги Кузев на рождения му ден. Митрополит Николай с разтърсващо слово
Храм “Св. Козма и Дамян” се препълни с хора, които искат да си вземат последно “Сбогом” с мъжа
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Храм “Св. Козма и Дамян” се препълни с хора, които искат да си вземат последно “Сбогом” с мъжа
Лично пловдивският митрополит Николай ще извърши опелото
Грижа за себе си и близките
Внукът на Тодор Живков си отиде на 21 юли
Легендарният коментатор е отразявал седем европейски и осем световни първенства по футбол
Гарелов почина на 3 септември след продължително боледуване
Говори началникът на протокола на Светия Синод
Молим се на Бога за упокоение на душата му и за избирането на негов приемник, каза Вартоломей
В 9.30 ч. в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" започна заупокойна Света литургия
Опелото на Неофит ще бъде водено от вселенския патриарх Вартоломей
Опелото на починалия Неофит ще бъде възглавено от Вселенския патриарх Вартоломей
От Кремъл заявиха, че неразрешените събирания на хора са в нарушение на закона
Какво става
Опелото на опозиционера и антикорупционен активист трябва да се състои в петък
Опелото е в храма "Св. София"
Опелото беше в църквата "Свети Никола"
Опелото ще бъде на 6 юни в черквата "Свети Никола"
София. Винаги идва този ден, денят на смъртта, онази реалност, даденост за всички нас. Плачът е преодолим чрез вяра в победителя на тази смърт – нашия...
София. "Трудовете и текстовете на д-р Желю Желев хвърляха лъч светлина в дългата тоталитарна нощ". Това заяви президентът Росен Плевнелиев в своята съ...
Сливен. Стотици жители на Сливен изпратиха зам.-председателя на общинския съвет Радостин Русев, който почина в края на миналата седмица след като пред...