МВР със спешна акция. Две институции на крак заради бомбена заплаха
От киберексперти на ГДБОП са предприети действия
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От киберексперти на ГДБОП са предприети действия
На фокус са иновациите
Катедра „Японистика” на СУ „Св. Климент Охридски“ организира международна онлайн конференция
25 ноември е и празник на Софийския университет, чийто патрон е светецът...
Частица от мощите на св. Климент Охридски бяха дарени на академичния параклис на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Реликвите са предоставе...
Властта промени много интелектуалци, протестите не родиха водачи и идеи