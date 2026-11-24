Любовен триъгълник стои в основата на жестокия побой, при който загина 30-годишният пловдивчанин Костадин Филчев - състезател по американски футбол, защитаваш екипа на “София Биърс”. Според информация на TrafficNews конфликтът между двамата мъже е бил заради момиче.

Припомняме, че Филчев почина след побой в магазин в столичния квартал „Младост 4“ на 13 ноември. За убийството е обвинен 31-годишният А.Д., който също е от Пловдивско.

Според обвинението мъжът умишлено е умъртвил Филчев, нанасяйки му множество удари с ръце в областта на главата и лицето.

На 16 ноември Софийският градски съд остави обвиняемия за постоянно в ареста.

Магистратите приеха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че именно той е извършителят, както и че съществува опасност да извърши друго престъпление.