Полетите: по-скъпи билети, по-дълги маршрути, повече несигурност
Тогава въпросът няма да е „накъде летим“, а „можем ли изобщо да стигнем дотам“.
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Тогава въпросът няма да е „накъде летим“, а „можем ли изобщо да стигнем дотам“.
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Тежък побой, стигнал до кърваво меле се разигра заради жена в ломско
Да създадем своеобразен триъгълник – от Анталия през Атина до Варна, предложи Рашидов