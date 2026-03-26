Полетите след войната: по-скъпи билети, по-дълги маршрути, повече несигурност

Някога – почти забравена спирка по дългия въздушен път на Британската империя. Днес – пулсиращо сърце на глобалната авиация. Дубай е може би най-яркият пример как географията може да се превърне в съдба.

Преди десетилетия това място е било нищо повече от прашна нощувка за летящи лодки, прекосяващи маршрута от Великобритания към Индия и Австралия. През 60-те години – просто писта от пустинен пясък, където самолетите спират за гориво по пътя към „по-екзотични“ дестинации.

Днес обаче Dubai International Airport (DXB) е сред най-натоварените въздушни кръстопъти на планетата. Само през 2024 г. през него са преминали над 92 милиона пътници – повече от London Heathrow Airport, който остава под 83 милиона, съобщава BBC.

И Дубай не е сам. Абу Даби и Доха оформят триъгълник, който ежедневно обработва над 3000 полета. Зад тази машина стоят авиогиганти като Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways – символи на т.нар. „заливен модел“ в авиацията.

Но войната променя всичко.

След ескалацията на конфликта в Близкия изток въздушното пространство над региона буквално се парализира. Самолети останаха на земята, други бяха принудени да се връщат по средата на полета. Хиляди пътници се оказаха блокирани – не само в Залива, а по целия свят.

Най-големият удар обаче идва от невидимото – горивото. След като Иран ефективно блокира Ормузкия проток, доставките от ключовия регион бяха задушени. А именно оттук идва близо половината от авиационното гориво за Европа. Цените скочиха двойно. Някои авиокомпании вече режат полети.

Краткосрочният ефект е ясен: по-скъпи билети, по-дълги маршрути, повече несигурност. Но истинският въпрос е друг – дали това не е началото на края на модела, който направи летенето по-достъпно от всякога?

Заливният модел е прост, но гениален. Пътници от цял свят се събират в хъбове като Дубай, където в рамките на часове се преразпределят към нови, често далечни дестинации. Така можеш да летиш от Бостън до Бали или от Амстердам до Антананариво с едно прекачване и минимални усилия.

И именно това е под заплаха.

Над половината пътници в тези хъбове изобщо не остават – те просто преминават. В Дубай това са 47%, в Абу Даби – 54%, а в Доха – цели 74%. Ако доверието се разклати, цялата система започва да скърца.

Историите вече се множат. Пътници, върнати по средата на полета. Други – принудени да чакат дни в хотели или да търсят алтернативи през пустинята. Един от тях, пътувал от Мелбърн към Венеция през Доха, в крайна сметка напуска региона с кола към Оман, преди да успее да се качи на самолет.

И казва нещо, което звучи като предупреждение: повече няма да лети през Залива.

Точно това плаши индустрията най-много.

Защото успехът на региона не е случаен. Той се гради върху идеална география – в рамките на няколко часа полет се намират Индийският субконтинент, части от Азия и Африка. В комбинация с модерни самолети като Boeing 777 и гиганти като Airbus A380, това превърна Залива в безспорен лидер.

Конкуренцията, която тези авиокомпании донесоха, свали цените и отвори нови маршрути. Светът стана по-достъпен.

Сега обаче балансът се клати.

Ако конфликтът се задълбочи, глобалната авиация може да се върне години назад – към по-скъпи, по-дълги и по-сложни пътувания.

И тогава въпросът няма да е „накъде летим“, а „можем ли изобщо да стигнем дотам“.

