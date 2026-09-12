Къде трябва да почивате това лято според зодията си?
Козирогът е на Бора Бора, Телецът да ходи в Санторини
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Козирогът е на Бора Бора, Телецът да ходи в Санторини
Тогава въпросът няма да е „накъде летим“, а „можем ли изобщо да стигнем дотам“.
Ескорт индустрията се трансформира
Туристите бяха посъветвани да останат по местата си за настаняване
Вече се размечтахме и почти тръгнахме да стягаме куфарите
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Тази година обаче в българския курорт очакват сериозен ръст на туристи
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Обърнах се към свят, далечен и непознат за мен, написа актрисата в социална мрежа
За първите 6 месеца на 2023 броят на сделките се нараснал с 36%
Искат чужденците да спазват законите и да зачитат местните обичаи
Такова нещо не се е случвало досега на острова
Какво става с руският външен министър
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В интервю за Си Ен Ен Байдън заяви, че Путин е преценил погрешно ситуацията в Украйна
Сунак изостава от Лиз Тръс в надпреварата за заместник на Борис Джонсън
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