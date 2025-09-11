Свят

Обявиха извънредно положение в райска страна

Туристите бяха посъветвани да останат по местата си за настаняване

Бали въвежда едноседмично извънредно положение.  Причина са тежките наводнения, които засегнаха острова, пише Nexta.

Туристите бяха посъветвани да останат по местата си за настаняване и да планират маршрутите си с оглед на ограниченията.

Според официални лица близо 15 души са загинали, а шест все още са в неизвестност. Повече от 560 жители са евакуирани във временни убежища, предаде "Фокус".

Властите вчера информираха, че са блокирани основни пътища. Видеа в социалните мрежи показват наводнения по основни пътища, водещи до пълни задръствания.

Автор Фатме Мустафова

