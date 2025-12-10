Зеленски даде инструкции в Украйна за изборите

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква предложения от депутатите за избори в страната.

Това съобщиха от Офиса на президента на Украйна в своя Telegram канал.

Държавният глава отбеляза, че днес е разговарял с представители на украинския парламент.

Той подчерта, че няма да позволи никакви спекулации срещу Украйна.

"Ако партньорите, включително нашият ключов партньор във Вашингтон, говорят толкова много и толкова конкретно за изборите в Украйна, при правния режим на военното положение, тогава трябва да дадем правни отговори на всеки въпрос и всяко съмнение", каза Зеленски.

Той очаква предложения от депутатите на Върховната рада относно тяхната визия по този въпрос.

"Предизвикателствата за сигурността зависят от партньорите, най-вече от Америка, политическите и правните предизвикателства трябва да получат отговори от Украйна. И така ще бъде," подчерта Зеленски.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Politico, че президентските избори трябва да се проведат в Украйна. Според него украинските служители използват темата за войната, за да избегнат нови избори.

Той добави, че Украйна "вече не е демокрация", тъй като избори там не са се провеждали отдавна. Впоследствие Зеленски заяви, че е готов да проведе президентски избори.

Освен това той отбеляза и две ключови условия – безопасност и промени в законодателството.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com