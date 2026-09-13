Зеленски заложи на енергиен експерт: Украйна вече има нов премиер
Той ще трябва да ръководи страната в навечерието на още една тежка военна зима
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Той ще трябва да ръководи страната в навечерието на още една тежка военна зима
Обърна се към депутатите от Върховната рада
Москва. Руската Дума е готова да предприеме разнообразни стъпки, за осъществяване на контакт и подобряване на отношенията с Върховната рада в Киев. То...
Микола Балтажи, посланик на Украйна На 26 октомври Украйна избира нов парламент. В този контекст оборотите на агресивната информационна война от стра...
Депутатите трябва да сформират ново правителство до вторник
Виктор Янукович бяга от Украйна