Зеленски проговори! Условието за среща с Путин

Украинският президент Володимир Зеленски е готов да се срещне с руския си колега Владимир Путин, но срещата не трябва да се състои в Русия. Той заяви това в интервю за ABC News.

„Казах на американския президент Доналд Тръмп: вижте, господин президент, готов съм за всякаква среща, но не и в Русия“, отбеляза Зеленски.

По думите му, руският президент е предложил условия за среща, които той не може да приеме, и си „играе игрички със Съединените щати“.

„Не мога да отида в Москва, когато страната ми е под атаки всеки ден, не мога да отида в столицата на този терорист. Това е разбираемо. И той го разбира.

Това е същото предложение, както казах, че той трябва да дойде в Киев. Така че е разбираемо, че го прави... отново, за да отложи срещата, която сме уговорили“, добави украинският президент.

Той подчерта, че би се съгласил както на двустранна среща с руския лидер, така и на тристранна, в която ще участва и президентът на САЩ.

И добави, че би се радвал, ако Тръмп присъства на срещата.

