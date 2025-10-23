Бивш австрийски канцлер ни разкри важен урок за еврото

Бившият австрийски канцлер Франц Враницки, един от най-емблематичните европейски лидери на XX век, отправи ясно послание към България: „Еврото е символ на стабилност и обща европейска съдба.“

В специално интервю за бТВ държавникът, под чието управление Австрия се присъединява към Европейския съюз преди 30 години, припомни уроците от своя опит и подчерта, че валутното обединение не е просто икономическа мярка, а акт на доверие и солидарност.

Пътят на Австрия към Европа

Франц Враницки, който ръководи Австрия от 1986 до 1997 г., остава в историята като лидерът, признал историческата вина на страната за нацисткото минало и като човекът, извел я към нова ера на европейска интеграция. „Най-важното тогава беше, а и днес остава, че участието в европейския проект – не само в ЕС, но и във валутния съюз – е част от самия европейски дух“, каза той.

По думите му австрийците първоначално са били скептични към идеята за обща валута. „Два пъти през XX век нашите хора загубиха спестяванията си. Трябваше да ги убедим, че новата валута ще бъде стабилна и ще им вдъхва увереност“, обясни Враницки. Той допълни, че еврото не е заплаха за националната идентичност, а инструмент, който помага на икономиката, бизнеса и гражданите.

Маастрихтските уроци

Бившият канцлер припомни, че пътят към еврозоната е бил труден и изисквал строга финансова дисциплина. Спазването на критериите от Маастрихт – стабилни цени, ниски лихви и ограничен бюджетен дефицит – било ключово условие за приемането на Австрия. „Маастрихтската рамка беше символ на доверие. Без нея Австрия би изглеждала несигурна и уязвима“, подчерта Враницки.

Той отбеляза, че зад успеха стоял и политически консенсус: „Не всички партии подкрепяха евроинтеграцията, но социалдемократите и народната партия застанаха зад идеята. Референдумът през 1994 г. беше решаващ – 66% от австрийците гласуваха „за“ членството в ЕС.“ Това, по думите му, било израз на дълбоко разбиране, че икономическата стабилност и политическата тежест вървят ръка за ръка.

Посланието към България

Днес Враницки е категоричен, че еврозоната е променила страната единствено към по-добро. „Австрия си остава същата – просто вече е по-сигурна част от обединена Европа. В свят, доминиран от САЩ, Китай, Русия и Индия, малки държави като нашата могат да бъдат влиятелни само като част от по-голям съюз“, подчерта той.

В края на разговора Враницки се усмихна и завърши с послание, насочено към България: „Присъединете се към нас.“ Думи, които звучат не просто като съвет, а като покана – за стабилност, доверие и бъдеще, споделено с останалата част от Европа.

