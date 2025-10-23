Зеленски с ключова новина за ракетите "Томахоук"

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи като "труден, но и добър" диалогът за репарационния заем за Украйна от блокираните руски активи. Белгийският премиер Барт де Вевер заяви, че ако няма солидарност между страните-членки по поемането на риска, той няма да допусне това да се случи. В Белгия се намира централния депозитар "Юроклиър", където са повечето от тези активи.

"Русия донесе войната на наша територия и трябва да плати за това. Едно от нещата, от които се бои, е Европа да вземе това решение единно", подчерта Зеленски на брифинг след разговора си с евролидерите:

"Ние трябва да използваме всякакъв тип руски пари за украинско производство. Да се увеличат те, излиза по-евтино и по-бързо".

Зеленски настоя да получи заема още в началото на следващата година и определи разговорите по въпроса с лидерите така:

"Диалогът може би не беше лесен, но много добър. И ние наистина разчитаме на решение по въпроса. Това ще е в помощ не само на Украйна. Ние сме готови да финансираме и използваме част от парите заедно с европейците за укрепването на Европа".

Този въпрос се очертава един от най-тежките на срещата и лидерите ще го дискутират отново след вечерята. Запитан за резултатите след визитата си в Съединените щати, Зеленски отговори:

"Имаме санкции върху руската енергетика, нямаме среща в Унгария без Украйна и все още нямаме ракети "Томахоук". Мисля, че не е зле. Може би утре ще ги имаме".

"Втората армия в света воюва с детски градини", каза украинският президент, визирайки вчерашния удар в Харков. Запитан за ролята на Китай той отговори:

"Китай помага на Русия, не помага на Украйна, не е заинтересован от наша победа и от загуба на Русия".

