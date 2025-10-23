Край на организираните екскурзии до тази страна

Край за организиране на екскурзии до Русия.

Новият санкционен пакет, 19-и поред, който беше приет от Европейския съвет, включва и забрана за организиране на екскурзии до Русия. Новите санкции са вече публикувани във вестника на ЕС.

Днешните мерки забраняват и на европейските оператори да предоставят услуги, пряко свързани с туристически дейности в Русия. Туристическите агенции няма да имат право да организират нито групови, нито индивидуални пътувания до родината на Путин.

Забраната се отнася и до екскурзоводите.

Брюксел забранява и да се рекламират подобни екскурзии. Български туроператори непрестанно организират туристически групи до Москва и Петербург през цялата година.

Екскурзиите не бяха спрени от началото на войната, но новите санкции засегнаха и тях на третата година. Много българи пътуват и индивидуално, а заради забраните за руската гражданска авиация, които бяха сред първите ограничения на ЕС от нахлуването на Русия в Украйна, сънародниците ни, пък и турагенциите, използват маршрути през Турция, откъдето летят до руската столица.

Потокът от руски туристи пък се пренасочи в много голям обем именно към турските курорти.

Решението на ЕС сега цели "намаляване на приходите на страната и предотвратяване на ненужни пътувания до нея, особено предвид нарасналия риск от произволно задържане на граждани на ЕС".

Новият пакет санкции включва обширни групи мерки в различни области, като освен в сферата на икономиката, финансите и енергетиката, включва и забрана за руски дипломати да влизат в ЕС. Те трябва предварително да уведомяват, ако става въпрос за страни от Шенген. Забраняват се и търговски услуги в космическата сфера, свързана с руското правителство.

