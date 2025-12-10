Швейцария с нов президент! Тръмп е доволен

Швейцария вече има нов президент след като парламентът избра министъра на икономиката Ги Пармелин за държавен глава за страната за 2026 г., заменяйки финансовия министър Карин Келер-Сутър.

Това съобщи Bloomberg.

Въпреки че президентската роля по принцип е предимно церемониална, тази година тя имаше огромна роля заради търговските преговори със САЩ.

Карин Келер-Сътър не беше любимка на американския президент Доналд Тръмп и нямаше успех в преговорите с него относно митата - те се вдигнаха, а преговорите зациклиха.

Именно под ръководството на 66-годишния министър на икономиката Пармелин Швейцария успя да сключи сделка със САЩ в средата на ноември. Той намали тарифите от 39 на 15 процента.

Пармелин идва от френскоезичната част на страната и е най-един от най-опитните членове на Федералния съвет. Той вече беше президент през 2021 г.

Член е на дясната Швейцарска народна партия, бил е лозар.

Новият президент Пармелин ще открие след месец Световния икономически форум в Давос, а добрите му отношения с Тръмп гарантират и участието на американския президент, което той не е правил от 2020 г.

Завръщането на Пармелин на президентския пост подчертава стабилността на страната и се очаква да доведе до нейна нарастваща роля на международната сцена.

