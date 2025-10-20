Унгария с нов удар по ЕС. Втвърди позицията за Русия

Унгарският министър на външните работи и външноикономическите отношения Петер Сийярто обяви, че ще се противопостави на по-нататъшната военна помощ за Украйна и забраната на енергийните доставки от Русия на предстоящите заседания на Съвета на ЕС в Люксембург.

Съветът по външни работи започва днес и темата ще е руската агресия срещу Украйна. Ще присъства и министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига.

В публикация на страницата си в социалната мрежа а унгарският външен министър отбеляза, че защитата на националните интереси ще изисква едновременно му участие в заседанията на Съвета по външни работи на ЕС и в Енергийния съвет, който също ще се проведе днес.

Турският външен министър Хакан Фидан също е в Люксембург. Той вече се срещна с върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Това съобщиха дипломатически източници в турското външно министерство. Разговорите са се провели в кулоарите на заседанието на Министерския съвет на ЕС.

Лидерите от ЕС пък се събират в четвъртък като централна тема отново ще е Украйна в навечерието на срещата на Тръмп и Путин в Будапеща.

Володимир Зеленски тази вечер излезе с призив към американския президент да притисне Путин, който е по-опасен от ХАМАС. Файненшъл Таймс обяви, че Русия предлага да размени завладени територии в Херсонска и Запорожка област срещу Донбас.

Зеленски обяви, че няма да се съгласи на никакви териториални отстъпки.

