Проведоха се първите разговори за възстановяване на директната въздушна линия София–Доха
Зам.-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова проведе онлайн среща с представители на Qatar Airways
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Зам.-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова проведе онлайн среща с представители на Qatar Airways
Прекачването през Турция за момента не е нарушено
Тогава въпросът няма да е „накъде летим“, а „можем ли изобщо да стигнем дотам“.
Властите в Катар обявиха, че се очаква футболното първенство да бъде подновено при първа възможност
Екипи на CNN в региона съобщават за силни експлозии в Дубай, Абу Даби
Атаката предизвика международно осъждане от арабските държави, Китай и европейските лидери
Двамата разговаряха по телефона
Февруари ще бъде доста натоварен за Димитров
Маестрото ще играе на турнира в Доха през февруари
Нашенци пътуват 14 часа, за да се приберат за Коледа
Световната №1 Насер пропуснала 4 теста
"Мърсисайдци" биха на финала Фламенго 1:0 след продължения
Мексиканците надвиха Ал-Сад с 3:2
Бирата ще е по 6,50 долара, бутилка вино - $30
Американците си тръгнаха с 14 златни медала
Лелиса Десиса спечели на 42 195 м на световното в Доха
Спринтьорката се прибира в София довечера
Щафетата на САЩ на 4 х 100 м вече е №3 в историята
Американецът спечели златото на гюле от световното първенство
Американката Далила Мухамад подобри върховото постижение на 400 м с препятствия и си заслужи допълнителната премия от 100 000 долара