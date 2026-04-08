Билетите до Азия поскъпнаха драстично

Кризата има сериозни последици върху световния туризъм, нарушавайки основните маршрути между Европа и Азиатско-тихоокеанския регион.

"Всички азиатски дестинации, които са с прекачване в Дубай или Доха, се изпълняват с изключително големи трудности. За тях се налага презаверяване на билетите с нови дати, но много от клиентите ни направо се отказват", посочи пред БНР Павлина Илиева, председател на сдружение "Бъдеще за туризма". Такива са например екскурзиите до Китай и Виетнам. Прекачването през Турция за момента не е нарушено, но и за тези пътувания има откази.

ВИЖ ОЩЕ: Добра и лоша новина за туризма

Повишението на цените на самолетните билети вече е факт. Експертът по туризъм Харалд Цайс смята, че увеличенията вероятно ще станат масови през есента или зимата. При дългите полети до Азия обаче вече се наблюдава драстично увеличение. "Връзките до Банкок, Мумбай и Сингапур са станали от два до пет пъти по-скъпи, защото по-краткият маршрут през Персийския залив вече не е възможен, а обходните трасета водят до сериозни допълнителни разходи", казва Цайс, цитира „Дойче веле“.

Поради затвореното въздушно пространство над Иран, Ирак и Украйна по маршрута между Азия и Европа са се образували два тесни коридора, което налага значителни обходни маршрути и съответно допълнителни разходи. Заради колапс на ключови авиационни хъбове - летищата в Дубай, Абу Даби и Доха, които са основни трансферни пунктове между Азия и Европа, връзките са силно засегнати. Отменени са десетки хиляди полети, което превръща самолетните билети в изключително редки и скъпи "виртуални златни кюлчета".

Авиокомпании като "Луфтханза”, "Бритиш Еъруейс” и "Сингапур Еърлайнс” са пуснали допълнителни полети, но те са с ограничен капацитет.

Пътниците трябва да очакват не само поскъпване на билетите, но и намаляване на броя на нерентабилните маршрути. Полетите на големи превозвачи като "Катар”, "Емирейтс” и "Етихад” са силно ограничени.

ВИЖ ОЩЕ: В кои случаи връщат пълната сума за предплатена ваканция

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com