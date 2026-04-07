Проф. Рачев даде важен съвет за Великден

Захлаждането ще продължи и в сряда, като най-съществено то ще бъде в четвъртък и особено в петък, когато ще нахлуе още по-хладен въздух. На Разпети петък минималните температури ще бъдат между 4 и 7 градуса, а максималните ще бъдат между 9 и 12-14 градуса. След Великден, на Светли понеделник, отново ни очаква хладно време. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев пред "Телеграф".

"Хората, които ще идат на църква във великденската вечер, задължително трябва да бъдат добре облечени и да не забравят палтото. В полунощ в събота срещу неделя температурите ще падат между 1 и 5 градуса. Може да има ветрец, а ще прекарат някои час навън, за да обиколят църквата", каза още той.

"Още не е ясно дали в събота и неделя ще вали. Би трябвало да се образува един средиземноморски циклон. Европейската прогноза сочи, че за Великден ще вали, докато американският модел дава времето да е по-ясно. И двете прогнози обаче са единодушни, че на Възкресение Христово температурите в България няма да бъдат високи. Под 600 метра те ще бъдат от 1 и 2 градуса до 5-6 градуса“, отбелязва професорът. Ако прогнозата за дъжд се реализира, на хората, отишли на църква, може да се наложи да носят чадър, с който да пренесат огъня от храма у дома", коментира климатологът.

