Посланикът на Република Азербайджан в Република България връчи копия от акредитивните си писма на заместник-министъра на външните работи на Република България

Новоназначеният извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България, г-н Елмар Маммадов, връчи копия от акредитивните си писма на заместник-министъра на външните работи на Република България, г-н Ради Найденов в Министерството на външните работи.

По време на срещата посланик Маммадов и заместник-министър Найденов обсъдиха настоящото състояние и бъдещите перспективи на двустранните отношения между Азербайджан и България. Особено внимание беше отделено на развитието на стратегическото партньорство между двете държави, както и на сътрудничеството в областите на енергетиката, зелената енергия, дигиталното развитие, транспортната свързаност, културата и междуличностните контакти.

Страните подчертаха значението на поддържането на активен политически диалог и изразиха удовлетворение от положителната динамика на двустранното сътрудничество през последните години. В този контекст беше оценена и ролята на Азербайджан като надежден партньор за гарантиране на енергийната сигурност в региона.

Двете страни потвърдиха своята ангажираност за по-нататъшно укрепване на стратегическото партньорство между Азербайджан и България.

