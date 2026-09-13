Посланикът на Азербайджан връчи акредитивните си писма
Двете страни потвърдиха своята ангажираност за по-нататъшно укрепване на стратегическото партньорство
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Двете страни потвърдиха своята ангажираност за по-нататъшно укрепване на стратегическото партньорство
Нужно е единство, каза Георг Георгиев
Брюксел. Върховен представител по въпросите на външните работи на Европейския съюз трябва да бъде избран днес. В тази връзка държавните или правителст...
Кърджали. Заместник-министърът на външните работи Ангел Величков посети момчилградското СОУ „Н.Й. Вапцаров" и се срещна с единадесетокласници в час п...