Обявиха жълт код на 7 април в няколко области. Но не за дъжд

Жълт код за силен вятър в следобедните часове е обявен в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Сливен. Там поривите на вятъра ще достигнат до 90 километра в час.

През нощта ще бъде предимно ясно. През деня облачността ще е променлива, в следобедните часове – често значителна. В района около Родопите предстои развитие на купесто-дъждовна облачност.

Там се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Западният вятър ще се усили, ще е умерен до силен и поривист. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните ще са между 15° и 20°, в югозападните райони – до около 24°.

В сряда застудяването продължава – минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 10° и 15°. На места, главно в източните райони, се очакват слаби превалявания от дъжд.

В петък температурите ще се понижат още. Изгледите са за предимно облачно време с валежи от дъжд на много места в страната. В отделни северни и планински райони ще превали и сняг. В събота облачността ще се задържи значителна. От югозапад отново се задават валежи от дъжд и сняг, които до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Повишава се вероятността на места те да бъдат значителни по количество.

