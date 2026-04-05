Рязка промяна на времето! Великден носи студ и сняг

Днес в цяла България отбелязахме Цветница с типично пролетни температури и приятно време. Слънчевите часове и по-високите стойности на термометрите създадоха усещане за истинска пролет, което позволи на хората да се насладят на празника на открито.

Въпреки топлото време около Цветница, прогнозите за предстоящия Великден (10–12 април) показват рязка промяна в атмосферната обстановка. Очаква се страната да попадне под влиянието на студен циклон, който ще донесе значително застудяване и валежи.

Синоптичната обстановка сочи, че валежите от сняг ще обхванат предимно планинските райони на Западна България. В по-ниските части също не са изключени смесени валежи, особено при по-интензивните процеси. В същото време Южна и Източна България ще бъде засегната от по-съществени валежи, предимно от дъжд, които на места могат да бъдат значителни.

Температурите по време на празничните дни ще се понижат осезаемо. Максималните стойности в по-голямата част от страната ще бъдат между 7 и 10 градуса, което е чувствително под обичайните за този период. Студеният въздух ще създаде условия за по-зимно усещане, особено в комбинация с валежите и вятъра.

Така, след топлата и слънчева Цветница, времето в България ще ни напомни, че пролетта често е сезон на резки обрати – от почти летни температури до условия, близки до зимните, само в рамките на няколко дни.

Въпреки по-зимната прогноза от европейския модел ECMWF weather model, американският модел GFS weather model дава известна доза оптимизъм. Според него има вероятност застудяването да бъде по-краткотрайно, а температурите да се повишат по-бързо след празниците, пише "Метео Балканс".

