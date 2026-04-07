Цели 230 души живеят в най-северното селище у нас

Село Връв се намира на около 25 км север-северозападно от областния център град Видин и 9 км североизточно от общинския център град Брегово. Разположено е в най-северната част на Дунавската хълмиста равнина, край десния бряг на река Дунав, по която минава държавната граница с Румъния.

Село Връв е най-северното селище в България. Към 31 декември 2024 година в селото живеят 230 души. На около 5 км запад-северозападно от селото се влива в Дунав река Тимок, по която минава държавната граница с Република Сърбия. Село Връв е разположено върху терен със слаб наклон на север, към реката. Надморската височина в центъра на селото при църквата е около 50 метра.

В участъка си край село Връв река Дунав е най-дълбока в близост до българския бряг, където е и фарватерът й. До 1955 г. в селото има пристанище, предимно за стопански стоки към Австрия и Федерална република Германия.

През село Връв минава третокласният републикански път III-122, който започва от град Брегово и през селата Балей, Куделин, Връв, Ново село, Флорентин и други води до град Видин.

Селото – до 1878 г. в Османската империя, след края на Руско-турската война 1877 – 1878 г. е в Княжество България под името Връв.

