Ето защо 700 души остават без работа у нас от 15 септември
Заради вече известното оттегляне на знакова фирма
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Заради вече известното оттегляне на знакова фирма
И получи почти 100 млн.долара
Близо до държавната ни граница с Румъния
Говорителят на пожарникарите проговори
Цял ден там прииждат хора с букети и венци, за да почетат своя идол
Ocнoвнaтa пpичинa e пpoгнoзиpaнoтo cвивaнe нa пaзapa
Тази сутрин състоянието на момчето се е подобрило
Ние не делим хората на етнос, пол и служение, казва протойерей Димитър Тухчиев
Слънце ще сгрява само душите ни утре, защото ниските температури отново ще надделеят. На места в Северна и котловинните полета в Западна България ще и...
Френските власти задържаха 23 души и конфискуваха 31 оръжия при обхватни операции тази нощ в рамките на извънредното положение, обявено след атентатит...
Село Сумта в Източна германия се превръща в изцяло мюсюлманско. Причината е, че в селото живеят 102 души, а в него, се очакват да бъдат настанени 750...
Двама души са загинали тази нощ при пожар в лека кола, недалеч от Чирпан, съобщиха от полицията в Стара Загора. На 2 септември, около 2.00 ч., в ОДМВР...
През 2050 г. българите у нас ще са малцинство 10 г. преди ООН алармирахме, че ще станем 5 млн., казва акад. Петър Иванов-----------------------------...
Трогателна среща събра 80 лесовъди - ветерани начело с бившите директори на държавните горски стопанства в Пиринския край. 18-то поред събитие бе орга...
Купеният вот на изборите ще бъде между 150 и 200 хиляди. Това каза математикът Михаил Константинов по време на четвъртото заседание на Гражданския бор...
Преговорите между синдикати и работодатели трябва да приключат до края на август Лек ръст от 3-4% на минималните осигурителни доходи се очертава за 2...