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Слънце сгрява само душите

Слънце сгрява само душите

Слънце ще сгрява само душите ни утре, защото ниските температури отново ще надделеят. На места в Северна и котловинните полета в Западна България ще и...

20 януари | 17:00
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