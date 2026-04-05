Наше село живее в облаците, но всяка къща има интернет

Има места, в които човек не просто пристига – той се изкачва до тях. Орцево е точно такова място. Най-високото постоянно населено село в България и на целия Балкански полуостров, разположено между 1550 и 1650 метра надморска височина, то стои като малка човешка точка върху огромния гръб на Родопите. Площадът му – на 1555 метра – е като естествен балкон към Пирин, Рила и безкрайните родопски хълмове.

Орцево е част от община Белица, на около 25 километра от града и само на три километра над село Бабяк. Тринадесетте му махали са разпръснати по високите ридове на Велийшко–Виденишкия дял, сякаш всяка къща е избрала своя собствена гледка към небето.

Земя, населена от легенди и древни следи

Орцево е място, където историята не е в учебниците, а под краката ти. Над селото се издига Бабяшка чука – едно от най-значимите тракийски светилища, проучвано системно повече от десетилетие. Там са открити оброчни плочи на Бендида, Зевс и Хера, следи от култови практики, продължили до V век. В местностите Митеш и Пшениценината лежат останки от антични селища, а в Гогово – средновековен некропол и над хиляда византийски монети.

Но Орцево пази и свои собствени легенди. Най-известната разказва, че името му идва от думата „орце“ – хорце. Местните били прочути танцьори, играели най-красивите хора по високите поляни, а ехото от стъпките им се носело над планината. И до днес, когато селото празнува, хорото се вие така, сякаш продължава древна традиция, започнала преди векове.

Пейзажи, които не се забравят

Орцево е село на гледките. От южния склон на връх Кавунова могила се разкрива панорама, която трудно може да се опише – Родопите се разстилат като зелено море, Пирин се извисява остър и син, а Рила стои като каменен страж на север.

Най-вълшебната гледка е от местността Вешката – място, където човек разбира защо селото е наричано „в небесата“.

Живот на ръба на света

Макар и на върха, Орцево е модерно село – всяка къща има интернет, а пътят е добър и достъпен. Орцево е своеобразен център на Северозападните Родопи – всички пътища в района водят към него.

Къщи се продават рядко, обикновено наследствени. Когато се появят оферти, цените варират значително:

– от 15 000–25 000 евро за стари къщи, нуждаещи се от ремонт;

– до 40 000–60 000 евро за по-запазени или частично обновени имоти.

Търсенето идва основно от хора, които мечтаят за тишина, самота и живот „над облаците“ – творци, фотографи, семейства, търсещи бягство от града, и любители на високопланинската природа.

Село, което остава в паметта

Орцево е от онези редки точки на картата, където човек усеща колко малък е пред планината и колко голям може да стане духът му. Село, в което небето е по-близо, легендите са живи, а тишината има собствен глас.

Село, което не се забравя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com