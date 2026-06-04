За първи път в Хераклея Синтика. Учени попаднаха на невероятно откритие

Учени попаднаха на изумително откритие в Хераклея Синтика.

За първи път кладенец на територията на античния град Хераклея Синтика проучват археолозите от екипа проф- д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН). „Не очаквахме да е толкова дълбок – продължава надолу и след четвъртия метър. Издълбан е направо в меката скала в източния край на форума, вероятно около началото на новата ера. Само в горния си край е иззидан с радиално поставени камъни. Досега се натъкнахме на животински кости, на фрагменти от тухли и керамични съдове. Имаше и бронзови монети в горната част, те вече са дадени за почистване. За нас е важно да стигнем до дъното, за да разберем кога хераклейци са се отказали от кладенеца и е започнало затрупването“, коментира проф. Вагалински.

Наблизо, западно от храма на Херакъл, друга част от екипа му се натъкна на мраморна колона. Показваме ви и нея във втория клип, макар все още да не е ясно дали е от храма, от друга сграда или от улица. Работната датировка е II -III век, пише Археология Булгарика.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com