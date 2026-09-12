За първи път в Хераклея Синтика. Учени попаднаха на невероятно откритие
Наблизо, западно от храма на Херакъл, друга част от екипа се натъкна на мраморна колона
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Наблизо, западно от храма на Херакъл, друга част от екипа се натъкна на мраморна колона
Ученият казал, че не чувал гласове, но се чувствал сякаш общува със съществата мислено
В две села е обявено бедствено положение
За деянието сочат доведения й баща, с когото често имала конфликти
То е настанено с политравма в болницата в Плевен, състоянието му е стабилизирано
собствениците на изоставения имот ще бъдат потърсени, за да си направят ограда
Убийството на 54-годишния мъж от търговищкото село Давидово е станало на 20 юли
Труп на мъж е открит в кладенец в монтанското село Владимирово. Това съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР, цитирани от Tribali.info....
Повече от половин месец смъртта на възрастна жена от врачанското село Лиляче е заплетена в мистерия. Тялото на 75-годишната Йорданка бе открито на дън...
Крайно време е бизнесът да спре да субсидира електроенергията за бита, казва Кирил Домусчиев * НЕК е лош пример за това как не трябва да се мениджира...
Два антични кладенеца от преди 2 000 години разкриха археолозите в Созопол. Те са обслужвали огромен и богат дом на местен аристократ. Единият от вод...
43-годишен мъж се е удави кладенец. Инцидентът е станал в в село Шатрово, намиращо се край Бобов дол, пише БГНЕС. Сигналът за случилото се е подаден...
Eкип на група „Спасителни дейности" към Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Кюстендил е спасил живота на 35-годи...
19-годишен младеж от село Ковачица, община Лом, пострада тежко при спасяване на козле в 22-метров кладенец, съобщиха от областната дирекция на МВР в М...
Човешки скелет е открит снощи в Благоевград, предполага се, че останките са на изчезнал и обявен за издирване преди една година 39-годишен мъж, съобща...
Магическата вода в село Църква извира само по Спасовден Добричкото село Църква е разположено по пътя между областния център и курорта Албена. Това об...
Силистра. Мъж пропадна в кладенец, докато опитвал да спаси котката си. Инцидентът станал в силистренското село Коларово. 42 годишен местен жител се...
Велико Търново. Дете на пет години падна в кладенец в двора на семейната къща в Лясковец, информират от Районна служба "Пожарна безопасност" във Велик...
Кърджали. 71-годишен загинал в кладенец в двора на къщата си в село Божурци. Няма данни за насилствена смърт, съобщиха от областната дирекция на МВР в...
Монтана. Спасители от службата за пожарна безопасност и защита на населението от Лом извадиха мъж от 32- метров кладенец, съобщиха от областната дирек...