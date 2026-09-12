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Хлапе падна в кладенец

Хлапе падна в кладенец

Велико Търново. Дете на пет години падна в кладенец в двора на семейната къща в Лясковец, информират от Районна служба "Пожарна безопасност" във Велик...

23 март | 20:50
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