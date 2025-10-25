Какво е отвъд линията на смъртта? Разказ на от първо лице

Испанецът Алехандро Санчес Марин, биофизик по образование, казва, че е прекарал седем секунди „отвъд линията“, когато сърцето му е спряло поради вътрешен кръвоизлив. През този кратък миг той се е озовал на място, наподобяващо кладенец, облян в златисто сияние.



Той срещнал там три същества, които му дали избор: да се върне при семейството си или да остане завинаги, разказа мъжът в интервю.

Испанецът си спомня, че е продължило седем секунди – той е бил в тунел като кладенец. Когато погледнал нагоре, видял непознати същества в ярка светлина.

„Видях силуетите им и знаех точно кои са. Без никакво съмнение“, спомня си испанецът.

Алехандро казва, че е преживял клинична смърт след като е бил хоспитализиран. В този момент тялото му е останало неподвижно, но съзнанието му е било пренесено някъде отвъд физическия свят.

„Светлината беше жълта, много силна. И аз знаех — не вярвах, не предполагах — знаех, че ме посрещат. Ако приема помощта им, щях да умра“, казва мъжът.

Ученият казал, че не чувал гласове, но се чувствал сякаш общува със съществата мислено: Когато му бил даден избор – да остане „там“ или да се върне към живот – Алекс отговорил:

„Благодарих им и казах: „Още не.“ Помислих си за дъщерите си. И тогава се върнах.“

След това мъжът почувствал спокойствие и яснота, каквито казва, че никога преди не е изпитвал. Алехандро подчертава, че това преживяване не е било нито сън, нито халюцинация, нито резултат от медикаменти – то се е усещало „по-реално от реалността“.

„Бях от другата страна седем секунди. И когато реших да се върна, всичко около мен сякаш се разтвори в светлина“, спомня си ученият.

След преживяното, ученият казва, че отношението му към живота и съзнанието се е променило завинаги. Той е убеден, че съществуването на човешкото съзнание крие много повече мистерии, отколкото си е представял.

„Това ме промени. Сега не се страхувам от смъртта. Сега знам, че съзнанието е много повече от просто химия на мозъка“, заключава испанецът.

GlasNews.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com