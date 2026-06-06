Най-мистичният надпис! Тайните на плочката от Градешница

Откритието, което разтърси едно северозападно село

През лятото на 1969 г. в малкото българско село Градешница земята разкрива една от най-големите си тайни. Археологът Богдан Николов, човек с усет към невидимото, открива в прахта на енеолитното селище малка глинена плочка - предмет, който се побира в дланта, но тежи колкото цяла цивилизация.

На пръв поглед тя е скромна: правоъгълна форма, леко разширяващи се стени, гладка повърхност. Но върху тази повърхност някой преди повече от шест хилядолетия е издълбал двадесет и четири знака. Подредени, премислени, равномерни. Не хаос, а система. Не украса, а послание.

И от този момент нататък плочката от Градешница престава да бъде просто археологически артефакт. Тя се превръща в загадка, която и до днес не дава мира на учените.

Селището под селото - три пласта време, три пласта живот

Разкопките при Градешница започват още през 60-те години. Под съвременните къщи археолозите разкриват три последователни културни пласта - три различни епохи, застинали една върху друга.

Плочката е намерена във втория пласт, датиран между 5000 и 4800 г. пр. Хр. – време, когато по Балканите процъфтяват култури като Винча, Караново и Боян-Видра. Всички те оставят следи от символи, гравирани върху керамика. Но никъде другаде знаците не са толкова организирани, толкова целенасочени, толкова… писмени.

Жилището, в което е открита плочката, е по-голямо от останалите. Разделено е на две помещения. В задното - по-тихо, по-скрито, археолозите намират не само плочката, но и купи със сходни знаци, антропоморфна фигурка, следи от ритуални действия. Това не е било обикновена стая. Това е било светилище в рамките на дома.

Знаците - двадесет и четири въпроса без отговор

Лицевата страна на плочката е разделена на четири хоризонтални пояса. В тях са подредени знаците - пет, шест, пет и осем. Нито един не се припокрива. Нито един не е случаен.

Има линии, триъгълници, кръстове, сложни комбинации. Някои напомнят символи от Винча. Други са уникални.

Обратната страна е още по-странна: стилизирана човешка фигура с вдигнати ръце, сякаш в молитва. Главата е обърнат триъгълник, тялото - ромб, краката - малък знак, сочещ надолу.

Дали това е бог? Жрец? Човек, който отправя послание към небето? Николов вижда в тази поза жест на поклонение. И вероятно е прав.

Писменост или ритуал? Спор, който продължава половин век

От момента на откриването си плочката от Градешница разделя учените.

Езиковедът Владимир Георгиев пръв предполага, че това може да е писменост - най-ранната в Европа, пише dir.bg. Италианецът Марко Мерлини през 2005 г. развива тезата, че знаците имат вътрешна логика и система. Мария Гимбутас ги свързва с религиозните символи на древните балкански култури. Джон Чапман предпочита да говори за „визуална комуникация“.

Но всички са единодушни в едно: това не е случайна украса. Това е мисъл, превърната в знак.

Проблемът е, че липсват достатъчно текстове. За да разчетеш писменост, трябва да имаш корпус. Тук имаме само отделни предмети - плочката от Градешница, печата от Караново, плочките от Търтърия. Фрагменти от една цивилизация, която сякаш е говорела, но не е оставила достатъчно думи.

По-стара от шумерите? По-стара от Египет?

Ако знаците от Градешница са писменост, те предшестват шумерския клинопис и египетските йероглифи с векове. Това би означавало, че първите опити за писмено изразяване в Европа са се появили именно тук, по нашите земи, в сърцето на Дунавската цивилизация.

Това е хипотеза, която науката не отхвърля. Но и не смее да потвърди.

Мистерията, която продължава да вълнува учените

Плочката от Градешница днес стои във витрина във врачанския музей. Малка, непретенциозна, почти скромна. Но когато човек се вгледа в нея, усеща нещо странно - сякаш тези двадесет и четири знака все още чакат някой да ги прочете.

Кой ги е издълбал? Какво е искал да каже? Било ли е това молитва, календар, отчет, заклинание, послание към боговете или към хората?

Отговор няма. И може би именно това е чудото.

Плочката от Градешница не е просто артефакт. Тя е врата към свят, който сме забравили, но който продължава да ни гледа през малките, издълбани в глината знаци.

Тя е едно от най-големите чудеса на България и една от най-големите загадки на Европа.

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