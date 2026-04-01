Страховити легенди разнасят славата на забравено българско село

Долно Озирово, малко село в Северозападна България, изглежда спокойно и почти откъснато от света. Денем тук всичко е тихо - къщи със затворени порти, стари дворове и планината, която бавно обгръща хоризонта. Но когато слънцето залезе, разказите на местните започват да звучат по различен начин. Това е място, където според преданията мъртвите не остават в покой.

Гробове, които не дават покой

Още от векове в района се носят слухове за странни погребални практики. Старите хора разказват, че някога, когато някой починел при необичайни обстоятелства, тялото му не било оставяно просто в земята. В гроба се поставяли железни предмети, камъни върху гърдите или дори колове, забити в тялото - мерки срещу това мъртвецът да се върне. Според местните вярвания именно такива души ставали вампири - неспокойни, скитащи между света на живите и отвъдното.

Археологически находки в региона също подхранват тези истории. В Северозападна България са откривани гробове с подобни практики - тела, притиснати с камъни или прободени, което изследователите свързват със страх от „нечисти“ покойници. За хората в Долно Озирово това не е просто история - това е част от паметта на мястото.

Нощни срещи и странни сенки

Жителите на селото разказват за необясними явления, които се случват най-често през нощта. Чуват се стъпки около къщите, тропане по прозорците или усещане за нечие присъствие в тъмното. Някои твърдят, че са виждали сенки, които се движат между дърветата, без да имат източник на светлина.

Особено силни са разказите за хора, които се разболявали внезапно без видима причина - изтощение, безсъние, странни сънища. В миналото това често се обяснявало с „вампирясване“ - вярвало се, че съществото се храни със жизнената енергия на живите.

Ритуали срещу злото

За да се предпазят, хората прибягвали до различни обреди. Вратите се поръсвали със светена вода, чесън се поставял на праговете, а в някои случаи се извършвали нощни ритуали около гробовете. Най-драстичната мярка била разравяне на гроб и „обезвреждане“ на тялото - практика, за която се говори тихо и до днес.

Дори в наши дни възрастните жители на Долно Озирово пазят тези вярвания. Те може и да не ги споделят открито, но не ги и отричат напълно. За тях светът не е само това, което се вижда.

Между легендата и страха

Днес селото е почти обезлюдено, а младите хора рядко се връщат. Но легендите остават. Те се предават от поколение на поколение и придават на Долно Озирово особена атмосфера - смесица от история, страх и мистерия.

Дали тези разкази са просто плод на въображението или отглас от едно по-древно време, в което хората са вярвали в невидими сили - това остава без отговор. Но в Долно Озирово нощта все още идва със своите тайни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com