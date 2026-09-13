Страховити легенди разнасят славата на забравено българско село
Истории за вампири и древни обреди оживяват в Долно Озирово
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Истории за вампири и древни обреди оживяват в Долно Озирово
Човек на 360 години се осигурява
Местните смятали, че могат да се върнат от света на мъртвите Полски учени установиха произхода на "вампирите", погребани по необичаен начин в североз...
В скалния град откриват "близнак" на Кривич от Созопол
Перперикон. Книга за "вампирите" от Перперикон и Созопол ще напише археологът проф. Николай Овчаров. Четивото обаче ще се появи първо в Англия. Такова...
Перперикон. Японски екип снима документален филм за "Невероятните феномени". Този път двучасовата лента е посветена на "Вампирите на България", станал...
Перперикон. Японски екип снима документален филм за „Невероятните феномени". Този път двучасовата лента е посветена на „Вампирите на България", станал...
Защо са ни магистрали, ако след 30 г. по тях няма българи, пита проф. Божидар Димитров
Бургас. Повече от 30 000 летовници са видели това лято скелета и отливката на главата на средновековния жител на Созопол, погребан след ритуал срещу в...
Затрупвали с въглени самоубийците, за да не се върнат от оня свят
Перперикон. Вампир "изскочи" и от Перперикон. Екипът на археолога проф. Николай Овчаров попадна на близнака на созополското чудовище на Перперикон. "...
Розенау бил форпост на Тевтонския орден