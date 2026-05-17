Дара е номер 1! България спечели "Евровизия"!

Честита победа на България!

Дара спечели "Евровизия"!

Нашето момиче получи най-много точки от вота на журито на 35-те участнички в Евровизия.

Максимален брой точки - 12, й присъди журито от Австралия, Дания и Литва. След като за момент точките на Дара се изравниха с тези на изпълнителя от Италия, второ място с 10 точки от Кипър отново върна Бангаранга на върха. 10 точки даде на нашето момиче полското жури и журито на Великобритания.

"Чувствам се прекрасно! Моята работа е да бъда на сцената, да отворя сърцето си и да излъчвам любов! Много съм щастлива! Прегърнете и приемете себе си такива, каквито сте!", каза развълнуваната Дара.

"Бангаранга" е чувство за сила, с което можеш да пребориш страха", допълни още Дара.

Българското жури пък определи за номер 1 изпълнителя на Малта.

В момента България води във временното класиране.

Победителят в "Евровизия" ще стане ясен след като се съберат точките на журито от 35-те страни, участнички в "Евровизия" и вота публиката.

Силна подкрепа от публиката обаче изстреля Израел, Румъния, Италия, Молдова и Украйна в първата петица във временното класиране.

