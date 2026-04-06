Край на скандалите в блока! Намериха решение за покрива и асансьора

Край на скандалите в блока за парите, които са необходими за поправка на покрива или на асансьора. Евтини заеми ще бъдат отпускани за ремонти в кооперации на покривното пространство, асансьора или други общи части. Това е една от идеите, залегнали в Национален план за саниране на сгради, който е подготвен от Министерство на регионалното развитие, предаде "Труд".

Планът предвижда стартиране на постоянна програма за саниране на жилищни и нежилищни сгради, включително еднофамилни къщи, като средства от Националния декарбонизационен фонд ще покриват до 49,9% от разходите по ремонтите, въпреки че конкретният размер на безвъзмездната помощ още не е определен. Останалите средства трябва да бъдат осигурени от собствениците на имоти, като ще бъдат разработени финансови инструменти за евтино кредитиране.

В Националния план за саниране е обърнато специално внимание и на ремонти в блоковете, които са необходими, но не водят до съществено подобрение на енергийната ефективност. Необходими са целенасочени програми, които чрез подходящи финансови механизми и улеснен достъп до кредитиране да подпомагат изпълнението на ремонти на сградите, но без съществен пряк енергоспестяващ ефект - като основни ремонти на покриви, подмяна на асансьори и други общи части, пише в плана. Това би позволило по-цялостно и технологично последователно обновяване на сградите, посочват авторите документа. Евтини заеми за ремонти ще бъдат отпускани на етажната собственост.

В момента в много блокове е трудно събирането на пари от собствениците на отделни жилища за поправки на общи части със значителна стойност, като на покрива или на асансьора. Възможно е асансьорът да се повреди и докато бъдат събрани необходимите пари за ремонт, собствениците на апартаменти във входа да се наложи да ходят пеша. Това е сериозен проблем за възрастни и трудноподвижни хора, както и за майки с детски колички.

