Край на скандалите в блока! Намериха решение за покрива и асансьора
Етажната собственост скоро ще има възможност за бързи ремонти
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Етажната собственост скоро ще има възможност за бързи ремонти
Изcлeдвaниятa пoĸaзвaт peдицa дoпълнитeлни пoлзи oт пoĸpивнитe фepми
5-минутен смърч нанесе огромни щети край Исперих
Фотоволтаиците ще се монтират без инвестиционен проект
До края на денонощието се очакват локални значителни по количество валежи на много места в Западна и Северна България
Ураганен вятър остави без покрив десетки къщи в Димитровград, а част от хората изкараха безсънна нощ. Само за броени минути бурята отнесла всичко по п...
Над 20 покрива частично или изцяло са отнесени в следствие на силната боря, която вилня вчера в Симеоновград. Това съобщи пред кметът на общината Пейч...
Във Вършец обявиха бедствено положение Монтана. Ураганен вятър вятър със скорост 30 м в секунда събори постройки, отнесе покриви и прекърши стари дъ...