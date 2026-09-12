Нова промяна в блока. Въвеждат специален код
Домоуправителите влизат в регистър
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Домоуправителите влизат в регистър
Сградният фонд остарява, покривите - текат
Етажната собственост скоро ще има възможност за бързи ремонти
Асансьор, чистачка и ремонти отнемат спокойствието в блоковете
Вписват се в регистър, дължат 80 евро такса
Експерт даде прогнозата си
Условията им променят изцяло начина на строителство
Дора Янкова: Няма "наши" и "ваши" кметове – всички работят за хората
Причината е едно решение на съда
Амбициозните дати бяха обявени от министъра на енергетиката Жечо Станков
Правилата за кандидатстване ще са готови през лятото
Ще има информационна система за етажната собственост
Общата стойност на инвестициите досега в мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни блокове в град Стара Загора е 74 722 163.44 лева
Към настоящия момент АЕЦ "Козлодуй" ЕАД експлоатира два ядрени енергийни блока - Пети и Шести
Българската страна е поставила изискване за минимум 30% участие на местни компании в проектирането, доставките и изграждането
Нова наредба казва какви търговски обекти могат да се откриват в жилищни сгради
Промяната засяга страни от Прага до Пловдив
България ще строи два нови блока на атомната електроцентрала в дунавския град
Извършителят не е взел разрешение от етажната собственост, нито от Столичната община
Първоначално учените ще изследват падналите блокове от външната облицовка, за да ги поставят обратно