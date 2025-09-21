Ново изискване за апартаментите! Младите семейства преобръщат имотния пазар

Младите хора в България вече не търсят само легло за спане - “четвъртия етаж, асансьор няма”, а жилища, в които могат да се нанесат веднага – с модерен стандарт, екстри и минимални грижи. През 2025-а тези очаквания вече влияят сериозно на пазара. Ето какво се променя – и какво вече се търси.

От „старо строителство“ към нови домове, готови за живеене

Една от най-ярките тенденции е засиленото търсене на ново строителство и жилища, които са завършени, или поне близко до завършване. Според проучване на Realto Group, 25 % от купувачите търсят само ново строителство, а още половината предпочитат нови домове, ако сделката е изгодна.

Мотивите са ясни:

Младите семейства искат по-малко ремонт, по-малко неочаквани разходи, по-добра енергоефективност. Те желаят да бъдат първи обитатели – домът да е чист, нов, с модерни инсталации, добри общи части.

Старото строителство понякога означава по-високи поддръжка и амортизация, липса на съвременни стандарти, което се възприема като риск или компромис.

Къде — близо до града или на “спокойно място”?

Младите семейства явно търсят баланс – искат качествени жилища, но не на всяка цена да са в най-централните или най-скъпите зони. Ето някои нагласи:

Много от новите проекти се появяват в крайни квартали на големите градове (особено Пловдив, София), или в близо-градски райони – в съчетание с добра комуникация с центъра.

Желани са зелени пространства, паркове, гледка, тишина, собствен двор или градина, когато е възможно – тези елементи вече не са бонус, а почти стандарт.

Достъпът до детски градини, училища, услуги, транспорт остава ключов фактор. Младите семейства оценяват много ако тези елементи са налични в близост до жилището. Бум на къщите край София. Златните квартали

Как изглежда „идеалният дом“ според младите

Графикът на желания се започва да се оформя ясно:

Квадратура и стаи: Двустайни или тристайни апартаменти се търсят най-много. Пропорциите показват, че мнозина искат тристаен, но с разумна площ и функционален план.



Двустайни или тристайни апартаменти се търсят най-много. Пропорциите показват, че мнозина искат тристаен, но с разумна площ и функционален план. Екстри : гараж или паркомясто – това е почти задължителна екстра; зелени дворове, детски площадки, хубава гледка, френски прозорци, висок таван – все характеристики, които се открояват.



: гараж или паркомясто – това е почти задължителна екстра; зелени дворове, детски площадки, хубава гледка, френски прозорци, висок таван – все характеристики, които се открояват. Технологии и устойчивост: “умен дом”, енергоспестяващи решения, добра изолация – това вече не са опции, а очаквания за част от нормата.

Ограничения и компромиси

Няма дом без компромиси – особено когато бюджетът не е неограничен. Ето къде младите често трябва да жертвват:

Цена vs локация: хубав квартал, добър изглед, близост до центъра почти винаги означава по-висока цена. Някои младите семейства избират да се местят в крайни квартали или в градски покрайнини, за да платят по-малко.



хубав квартал, добър изглед, близост до центъра почти винаги означава по-висока цена. Някои младите семейства избират да се местят в крайни квартали или в градски покрайнини, за да платят по-малко. Очаквано качество vs реално изпълнение: при някои проекти на зелено, стандарти, материали или доживотни разходи (общи части, поддръжка) не са такива като на презентацията. Има риск от забавяния, индексации и други неясноти.



при някои проекти на зелено, стандарти, материали или доживотни разходи (общи части, поддръжка) не са такива като на презентацията. Има риск от забавяния, индексации и други неясноти. Кредити и финанси: макар много да планират да купят с кредит, те се тревожат за лихви, условия, първоначални вноски, както и за това дали стойността на имота ще расте или не.

Кои квартали и проекти се отличават

За младите семейства, кварталите, които съчетават почти всичко: достъп, инфраструктура, зеленина, съвременно строителство — се открояват като фаворити.

В София – Младост, Манастирски ливади, Овча купел, Кръстова вада, Хладилника – това са кварталите, които се споменават често при нови качествени проекти и добър градски живот.

В Пловдив – крайните квартали и населените места около него започват да привличат повече проекти и интерес.

Какво да очакваме в близко бъдеще

С навлизането на еврото, младите купувачи вероятно ще са още по-внимателни с ценообразуването и условията на плащане – “готов дом” с всички разрешителни ще бъде силно предпочитан.

Силното търсене на “ново строителство” вероятно ще поддържа цените на новите жилища нагоре, но ще се появяват все повече проекти, които залагат на бюджетен клас, без да жертват качеството на основните стандарти.

Устойчивостта, енергийната ефективност и “зеленият” подход ще се развиват като важен компонент, не просто лукс – особено ако разходите за енергия продължават да нарастват.

Не просто легло, а цяла вселена

За младото, образовано, активно поколение в България домът вече не е просто на място за спане – той е комфорт, качество, яснота и минимален риск. Готови жилища в ново строителство, с добър стандарт, правилна локация и екстри, които подобряват ежедневието, са това, което търсят.

А онези строители и инвеститори, които успеят да предложат това – в комбинация с разумна цена и прозрачни условия – ще бъдат тези, които ще спечелят доверието на младите семейства.

