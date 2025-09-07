Бум на къщите край София. Златните квартали

Бум на къщите край София. 1 520 ударно се строят около столицата, като половината от тях са концентрирани в десетте най-големи проекта – основно в Бистрица, Панчарево и Лозен

Това показват данни на Colliers, цитирани от pariteni.bg.

Общият брой на къщите в жилищни комплекси в и около столицата достига 1 870 единици, разпределени в 118 проекта. Южната дъга на Околовръстния път и близките населени места продължават да привличат основния интерес на инвеститори и купувачи.

Цени и характеристики

От началото на 2021 г. цените на къщите са нараснали с над 75%, а строителните разходи – с 63%. Типичната самостоятелна къща вече струва около 550 000 евро с ДДС и предлага:

370 кв.м. застроена площ

4 спални и 3 бани

830 кв.м. двор

3 паркоместа

Стандартна къща от 260 кв.м. вече удари 360 000 евро, а къщите - близнаци от 330 кв.м. струват 475 000 евро.

Наблюдава се тенденция към намаляване на средната квадратура заради „вертикалните апартаменти“ – триетажни домове с компактен отпечатък и външни паркоместа.

Търсене и финансиране

Купувачите все повече търсят жилища с устойчив дизайн и иновативни технологии. Банковите институции приоритизират финансирането на „зелени“ проекти, което създава нови възможности за строителния сектор.

Въпреки сравнително ниските ипотечни лихви (3.4–3.6%), достъпността намалява – със средна заплата могат да се купят едва 0.75 кв.м. жилищна площ. Над 50% от сделките се финансират изцяло със собствени средства, въпреки че ипотеките могат да покрият до 80% от стойността на имота.

Перспективи след 2026 г.

Очаква се въвеждането на еврото през януари 2026 г. да освободи допълнителна ликвидност в банките, което ще направи кредитите по-достъпни и ще стабилизира лихвите. Анализаторите прогнозират, че инвеститорите ще се насочат към по-евтини терени, за да предлагат конкурентни цени, а купувачите ще продължат да изискват високо качество, енергийна ефективност и модерна визия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com