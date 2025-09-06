Рязък завой в имотния пазар. Бягат от градовете

От последните месеци наблюдаваме устойчива тенденция: все повече българи се пренасочват от натоварените градски центрове към по-спокойни, по-достъпни и природосъобразни райони. Това се подкрепя от възможностите за дистанционна работа, инфлацията и претоварените градски пазари. Преминаването към по-малки населени места става все по-атрактивно.

Пазарът в големите градове: стабилен, но претоварен

София, Пловдив, Варна, Бургас продължават да са водещи по обем на сделките, но ценовият ръст започва да се забавя – между 8 и 15 % годишно в началото на 2025 г. Това се дължи на ограничено предлагане, засиленото търсене от млади семейства и инвеститори, както и ниските лихвени проценти по ипотеките.

Средните цени през началото на 2025 г.:

София – около 1980 €/кв.м

Пловдив – 1150 €/кв.м

Варна – 1550 €/кв.м

Бургас – 1200 €/кв.м

През юни 2025 г. София остава най-скъпият град: средна цена 2020 €/кв.м, с огромни диспропорции – например, в „Обеля“ около 1249 €/кв.м (имот ~ 276 000 €), а в „Кръстова вада“ средно 2610 €/кв.м, а цените на имотите в нови и премиум локации надвишават 350 000 €.

Пловдивските имоти също регистрират солиден растеж – +32 % за две години, особено в квартали като Смирненски, Кършияка и Кючук Париж

Малките градове и селата печелят нов интерес

По-малките райони като Велико Търново, Сандански, Хисаря или по-отдалечените от градската среда места, стават все по-желани благодарение на спокойствието, природата и по-ниската цена на живот.

През 2025 г. регионите (особено Варна, Русе, Пловдив, Бургас) често надминават столицата по ръст на търсенето.

Основен движещ фактор е възможността за дистанционна работа и желанието за по-комфортен начин на живот.

Ценови примери в периферията и регионите

В Софийската периферия, къщи с двор са откривани за две трети от цената на двустайните апартаменти в Младост; сега тези къщи струват повече от два пъти в сравнение с цените отпреди няколко години.

В морските градове Бургас и Варна, имотите често са значително по-евтини; потребителите споделят, че: „…в по-малките градове може да си купиш двустаен апартамент за тези пари“ (в София)

Какво търсят купувачите?

Природно спокойствие и пространство – много предпочитат къщи с двор, тишина и чист въздух.

Дистанционна работа – възможността да се работи от вкъщи става ключова.

Достъпност на цените – съотношение цена/качество, което в София е най-отчуждено.

Близост до инфраструктура – добра връзка с транспорт, медицински и образователни услуги остава важен фактор.

Пазарът в големите градове остава активен, но поскъпването и пренатоварването подтикват търсенето към по-малки населени места. Тези, които търсят по-достъпен и качествен начин на живот, все по-често се ориентират към провинцията и по-малките градове. Тенденцията е укрепваща и ще се засилва, стига възможностите за дистанционна работа и градската инфраструктура да се развиват паралелно.

