Големи сделки налазиха най-апетитните имоти

Цените на имотите в България вероятно ще продължат да се увеличават, макар темпът на растеж да се забавя леко, увери в ефира на Радио ФОКУС Владимир Мирков, управител на Агенция за недвижими имоти. Той посочи, че сега е подходящ момент за покупка на дом, тъй като цените растат заедно със средната работна заплата – около 2600 лева чисто в София.

Мирков добави, че депозитите на хората в банки възлизат на около 150 000 милиарда лева, а средният лихвен процент остава около 2,4%, като не се очакват значителни промени в следващите шест месеца. Според него, когато човек търси апартамент за собствено живеене, рядко може да сгреши. „Домът е свещено място, в което можем да се отпуснем и да бъдем себе си“, обясни той.

Интересно е, че страхът сред купувачите намалява, докато при продавачите се наблюдава известна предпазливост – те често изчакват приемането на еврото, за да повишат цената и да продадат по-изгодно. След Нова година е възможно да се появи наслагване на имоти, което може да забави темпа на растеж на цените, но няма да доведе до тяхното намаляване.

Като активен инвеститор в имоти, Мирков съветва собствениците, които срещат затруднения с кредитите си, да се обръщат към банката, вместо да спират плащанията. Той подчерта, че банките са партньори и при обяснена ситуация е възможно временно намаляване на вноските до стабилизация, съобщи БЛИЦ

