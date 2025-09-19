Голяма новина за блоковете. Предстои промяна

Общините в България вече са получили 435 млн. лв. от общо 750 млн. лв., предвидени по Инвестиционната програма за общински проекти, стана ясно от думите на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова в ефира на БНТ.

Програмата е част от усилията на правителството да модернизира инфраструктурата в населените места, без да дели кметовете по политическа принадлежност. „В Министерството на регионалното развитие и благоустройството не делим кметовете. Всеки ден се срещаме с градоначалници от различни политически семейства. С тях сме в постоянен диалог и ежедневна работа“, подчерта Янкова.

Според нея обвиненията за пристрастия в разпределението на средствата се използват за политическа употреба. „Работата на опозицията е да контролира. В политическия дебат опозицията винаги притиска и трябва да е недоволна. Ако хвали управляващите, тя няма да е опозиция“, добави тя.

Санирането – приоритет с гарантирани средства

Със сериозен напредък се движи и програмата за енергийна ефективност на жилищните сгради, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Янкова обяви, че правителството подготвя третото плащане по плана, като така се осигуряват средства за саниране, които доскоро бяха под риск.

„Радвам се, че от една рискова програма успяхме да спасим 1,2 млрд. лв. за саниране“, каза тя.

До май 2026 г. се очаква да бъдат обновени 64% от одобрените блокове, а останалите – до 2027 г., с координацията на Българската банка за развитие. Общо жилищата на 150 000 българи ще бъдат обновени на 100% с грантово финансиране.

Допълнително, правителството подготвя втори етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с бюджет от 2,5 млрд. лв. от държавния бюджет за следващите 5 години.

„Това е устойчива политика, която ще намали разходите за отопление и ще подобри сградния фонд“, подчерта Янкова и допълни, че се подготвя и национален план за саниране до 2050 г.

ВиК проблемите – въпрос на държавническо мислене

Зам.-министърът коментира и водната криза в страната, като заяви, че в годините назад всички правителства са допуснали грешки в тази посока. „Климатичните промени са факт, но в последните години имаше политическо и управленско безхаберие“, каза Янкова. Според нея решението минава през активна работа на Националния борд по водите, който трябва да обедини министерства, общини, експерти и неправителствения сектор.

„Няма липса на пари. Нужно е солидно държавническо поведение“, посочи тя.

