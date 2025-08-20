Блок на ужасите! Хора падат от тераси без парапет

Вместо комфорт и енергийна ефективност – разруха, страх и трагедия

Така изглежда реалността за 126 семейства от един от най-старите блокове в Свищов, където започналото през май безплатно саниране се е превърнало в истински кошмар. Резултатът: смъртен случай, застрашени животи, открити балкони и домове, подложени на постоянни течове.

Трагедия след бездействие

Преди броени дни 80-годишен мъж загина, след като падна от необезопасената си тераса. Става дума за бившия футболист от Свищов, който се подхлъзнал и полетял от балкон без парапет. Съседите му са категорични – смъртта му е пряк резултат от изоставения ремонт и пълната липса на обезопасяване.

„Това е престъпление. Разваляш една тераса и не я възстановяваш – как е възможно?“, възмущават се живеещите в блока, предаде БНТ.

Санирането започнало с размах – строителите издигнали скеле, премахнали парапетите, демонтирали климатици. Но след това... изчезнали. Хората разказват, че парите по проекта свършили и работата спряла. Сега 126 домакинства живеят буквално „на ръба“ – с балкони, превърнати в открити ями, и без яснота кога и как ще приключи ремонтът.

„Хванах се за шкафчето, за да не падна“

Още един възрастен жител на блока, 80-годишният Станимир Блажев, разказва как едва не е последвал съдбата на загиналия си съсед, докато простирал дрехи.

„Щях да падна. Хванах се за едно шкафче. Премахнаха парапетите, продадоха железата, а ние останахме на открито“, казва той.

След трагичния инцидент, строителите поставили дъски, закрепени с тел – временна и крайно ненадеждна мярка. „Трябваше човек да умре, за да се сетят да сложат тези боклуци“, казват с горчивина хората.

Майка на 4 деца живее в постоянен страх

Маринела – майка на четири малки деца – е монтирала камери във всяка стая, за да следи дали някое от децата ѝ не се доближава до необезопасената тераса. Балконът ѝ все още не е укрепен.

„Ако знаех, че ще ни оставят така, никога нямаше да им позволя да бутнат терасата“, казва тя с разтреперан глас.

Дъждът – ново бедствие

С разрушените фасади и липсваща изолация, всяка буря е ново изпитание за жителите на блока. Легените и кофите са задължителна част от интериора – за да спасят домовете си от наводнение.

„Разбиха всичко. У дома тече от всякъде. Водата влиза между стената и изолацията и няма къде да излезе“, обяснява Снежинка Алексиева.

Реакцията на Общината

След смъртния случай, Община Свищов е издала заповед за временно прекратяване на всички строителни дейности до обезопасяване на обекта. Кметът Генчо Генчев уверява, че се извършват проверки и документацията е предадена на разследващите органи.

„Надзорът също е издал предписания към фирмата. Не бягаме от отговорност. Това е строителна площадка и трябва да се спазва законът“, заяви Генчев пред медиите.

Кметът обещава, че въпреки забавянията, блокът ще бъде саниран в срок – до март догодина. Проблемите били в плащанията, тъй като средствата са по европейска програма и се отпускат след щателни проверки.

Изпълнител с много обекти, много въпросителни

Строителната фирма, отговорна за злополучното саниране, в момента работи по още 19 блока в Свищов. Пет от тях вече са завършени. За останалите обаче съществува сериозна несигурност дали ще бъдат довършени без нови инциденти и напрежение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com