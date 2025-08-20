Блок на ужасите! Хора падат от тераси без парапет

Вместо комфорт и енергийна ефективност – разруха, страх и трагедия
Така изглежда реалността за 126 семейства от един от най-старите блокове в Свищов, където започналото през май безплатно саниране се е превърнало в истински кошмар. Резултатът: смъртен случай, застрашени животи, открити балкони и домове, подложени на постоянни течове.
Трагедия след бездействие
Преди броени дни 80-годишен мъж загина, след като падна от необезопасената си тераса. Става дума за бившия футболист от Свищов, който се подхлъзнал и полетял от балкон без парапет. Съседите му са категорични – смъртта му е пряк резултат от изоставения ремонт и пълната липса на обезопасяване.
„Това е престъпление. Разваляш една тераса и не я възстановяваш – как е възможно?“, възмущават се живеещите в блока, предаде БНТ.
Санирането започнало с размах – строителите издигнали скеле, премахнали парапетите, демонтирали климатици. Но след това... изчезнали. Хората разказват, че парите по проекта свършили и работата спряла. Сега 126 домакинства живеят буквално „на ръба“ – с балкони, превърнати в открити ями, и без яснота кога и как ще приключи ремонтът.
„Хванах се за шкафчето, за да не падна“
Още един възрастен жител на блока, 80-годишният Станимир Блажев, разказва как едва не е последвал съдбата на загиналия си съсед, докато простирал дрехи.
„Щях да падна. Хванах се за едно шкафче. Премахнаха парапетите, продадоха железата, а ние останахме на открито“, казва той.
След трагичния инцидент, строителите поставили дъски, закрепени с тел – временна и крайно ненадеждна мярка. „Трябваше човек да умре, за да се сетят да сложат тези боклуци“, казват с горчивина хората.
Майка на 4 деца живее в постоянен страх
Маринела – майка на четири малки деца – е монтирала камери във всяка стая, за да следи дали някое от децата ѝ не се доближава до необезопасената тераса. Балконът ѝ все още не е укрепен.
„Ако знаех, че ще ни оставят така, никога нямаше да им позволя да бутнат терасата“, казва тя с разтреперан глас.
Дъждът – ново бедствие
С разрушените фасади и липсваща изолация, всяка буря е ново изпитание за жителите на блока. Легените и кофите са задължителна част от интериора – за да спасят домовете си от наводнение.
„Разбиха всичко. У дома тече от всякъде. Водата влиза между стената и изолацията и няма къде да излезе“, обяснява Снежинка Алексиева.
Реакцията на Общината
След смъртния случай, Община Свищов е издала заповед за временно прекратяване на всички строителни дейности до обезопасяване на обекта. Кметът Генчо Генчев уверява, че се извършват проверки и документацията е предадена на разследващите органи.
„Надзорът също е издал предписания към фирмата. Не бягаме от отговорност. Това е строителна площадка и трябва да се спазва законът“, заяви Генчев пред медиите.
Кметът обещава, че въпреки забавянията, блокът ще бъде саниран в срок – до март догодина. Проблемите били в плащанията, тъй като средствата са по европейска програма и се отпускат след щателни проверки.
Изпълнител с много обекти, много въпросителни
Строителната фирма, отговорна за злополучното саниране, в момента работи по още 19 блока в Свищов. Пет от тях вече са завършени. За останалите обаче съществува сериозна несигурност дали ще бъдат довършени без нови инциденти и напрежение.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com