Нова жилищна стратегия и план за саниране на сградния фонд прилага МРРБ

Институции, общини и експертни организации обсъдиха ролята на устойчивата енергия за повишаване на качеството на живот в градовете по време на XIX конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции и центрове. Форумът, организиран съвместно с ЕнЕфект и Националния доверителен екофонд (НДЕФ), постави акцент върху националните приоритети, сградното обновяване и потенциала на платформата Net Zero Cities.

2026 - определяща година за жилищната стратегия

В изказването си заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова подчерта, че 2026 г. ще бъде определяща за дългосрочната визия на страната. Тя заяви: "През 2026 г. ще стартираме национален дебат за официализирането на Националния план за енергийна ефективност на сградния фонд до 2050 г. и ще започнем да работим по нова жилищна стратегия."

Янкова добави, че това е ключов момент, в който ще се определи как да бъдат подкрепени еднофамилните сгради, как ще се структурира миксът от финансови инструменти и как може да се насочат ресурсите към енергийно бедните домакинства.

Общините - двигател на промяната и Net Zero Cities

Изпълнителният директор на ЕнЕфект Драгомир Цанев изтъкна значението на последователните политики и ангажираността на местните власти, като подчерта, че "умните градове са тези, които използват тенденциите, за да осигурят по-добър живот за своите граждани." Той заяви, че 2026 г. ще бъде година на нови механизми и промени, които ще насочат градовете към по-добро управление и реални инвестиции, като проектната готовност ще определя кои общини ще се възползват първи от ресурсите.

Кметът на Габрово, Таня Христова, представи напредъка на града по изпълнението на Мисията за климатична неутралност и ролята на платформата Net Zero Cities. Тя подчерта: "Черпим информация и опит от платформата Net Zero Cities и това ни дава възможност да работим по-целенасочено и координирано. Мисията е трансформираща платформа, която показва, че общините могат да бъдат двигатели на промяната, особено когато участват в цялостния процес – от дизайна на програмите до тяхното изпълнение." Христова подчерта, че санирането трябва да повиши капацитета на строителния сектор.

От страна на Столична община, Апостол Дянков представи напредъка по климатичния план на София. "Работим едновременно за климатична неутралност и климатична устойчивост", каза той. Дянков отбеляза, че София вече е идентифицирала 38 допълнителни общински сгради за обновяване и поставяне на фотоволтаични инсталации и работи активно за създаване на нови енергийни общности след стартирането на първата такава в район Витоша, за която средствата вече са събрани.

Финансиране и експертна оценка

Европейската перспектива беше представена от представители на ЕК и екипа на Net Zero Cities, според които бъдещето на градските политики изисква интегрирано управление на инвестициите и силен капацитет. Те подчертаха, че основната пречка пред климатичния преход не е липсата на технологии и средства, а способността да бъдат изпълнявани мащабни решения в координация с националното правителство.

В рамките на конференцията беше обърнато внимание и на достъпното финансиране за общините, включително новите механизми на НДЕФ, възможностите за комбинирано финансиране чрез Фонд ФЛАГ, и инструментите на Европейската инвестиционна банка. Примерите от Русе, Свиленград и Сапарева баня показаха как модернизацията на уличното осветление и използването на геотермални ресурси водят до значителни икономии и устойчиви решения на местно ниво.

Във втората част на събитието се проведоха професионални дискусии за енергийно планиране и мениджмънт, развитие на градски мрежи за отопление и охлаждане, пътни карти за сградно обновяване и центрове за комплексно обслужване, енергийни общности и нови образователни тенденции. Бяха представени конкретни резултати от работата на българските енергийни агенции и центрове, като силно впечатление направиха интерактивната карта на Пловдив с информация за възможностите за подобряване на енергийния клас на всяка една сграда, и приложението за обучение на строителни специалисти с използване на виртуална реалност, разработвано от ЕнЕфект.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com