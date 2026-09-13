Нова жилищна стратегия и план за саниране на сградния фонд прилага МРРБ
През 2026 г. ще започне работа за подкрепа на еднофамилните сгради и енергийно бедните домакинства
Следете всички новини, анализи и коментари за Национална Стратегия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
През 2026 г. ще започне работа за подкрепа на еднофамилните сгради и енергийно бедните домакинства
Правителството прие Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г. Целта е да се осигурят равни възможности за пълноценно участие в икономич...
Очаква се правителството да одобри Националната здравна стратегия до 2020-та година. Основните мерки в стратегическия документ са насочени към подобря...