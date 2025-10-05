Голяма новина за блоковете. Предстои промяна
Дора Янкова: Няма "наши" и "ваши" кметове – всички работят за хората
Един човек загина в Свищов
Започва и подготовка на жилищната стратегия за България до 2050 година
4,8 милиарда лева ще са на разположение за енергийно обновяване
Ресурсът за нова програма за енергийна ефективност е осигурен, но правилата, по които ще използва, т...
Саниране сега, а не след десетилетие - как собствениците могат да бъдат част от решението?
По думите на Иван Иванов през 2023 и 2024 не се е правило абсолютно нищо
Заповедта е на зам.-министъра на регионалното развитие Ангелина Бонева
Критиките в парламента идват най-вече от БСП
20% от средствата за ремонтите обаче ще са за сметка на домакинствата
Одобрените сгради са малко над 700, а тези, които остават в резервния списък, са над 2000
Може би гражданите не са били информирани за нивата на конкуренция и затова са разочаровани