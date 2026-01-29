150 000 българи получават без пари нещо голямо и важно

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството обяви ексклузивна новина. Дора Янкова разкри, че ще бъдат реализирани 1038 проекта за безплатно саниране на 1038 жилищни блока с близо 150 000 български граждани. По този начин на хората в блоковете ще бъде осигурено друго качество на живот и спестяване на разходите за дома.

Янкова уточни, че срокът е до средата на 2029 година, но смята, че това ще се случи доще о средата на 2027-а.

През 2027-а са изборите за кметове и всеки кмет ще бърза да си направи проектите, и да бъде уважителен към хората, за които той се грижи и за които има гарантирам ресурс, аргументира се тя.

Янкова разсея и спекулациите за тези 20%, които хората са събирали за саниране.

Тези пари трябва да се върнат на хората, които са ги събирали, тъй като те са на сметка. Те ще преценят дали ще си направят някакво подобрение в блока, в който живеят, или ще си ги върнат между тях и ще си ги възстановяват. Домоуправителят има достъп до тези средства в сметката и няма никаква драма с тях, добави по Нова Тв Дора Янкова.

Заместник-министърът изтъкна, че до 2029 г. ще има постоянен гарантиран финансов ресурс за енергийна ефективност на сградите.

"Дългосрочният план обхваща периода до 2050 г., съгласно директивите на Европейския съюз. Целта е всички жилищни сгради в България да бъдат енергийно ефективни. Изготвихме национален план с експерти и междуведомствена група и сме една от осемте държави, които го представиха в Европейската комисия - втори след Финландия", заяви тя.

